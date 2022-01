Scontri Torino: cinque in carcere per saccheggi autunno

(ANSA) - TORINO, 29 GEN - Cinque persone, accusate per le devastazioni e i saccheggi dei negozi del centro di Torino durante i disordini scoppiati nell'ottobre 2020 a margine di una manifestazione contro le restrizioni anti-Covid, sono finite in carcere. Quattro di loro erano già ai domiciliari, mentre il quinto è stato fermato mentre rientrava a Savona. La polizia ha eseguito l'arresto e li ha accompagnati in carcere, dopo la sentenza della Corte di Cassazione che lo scorso 22 gennaio ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Sezione del Riesame del Tribunale di Torino lo scorso maggio. (ANSA).