(ANSA) - DOMODOSSOLA (VCO), 29 GEN - Ubriaco, minaccia i passanti e aggredisce i carabinieri: arrestato. Si tratta di un 40enne di Domodossola (VCO) che nella serata di venerdì 28 gennaio, nella centralissima via Marconi, in evidente stato di alterazione psico-fisica dovuto al consumo smodato di sostanze di vario tipo, ha iniziato a inveire contro i passanti, minacciandoli anche con un oggetto metallico. L'intervento dei carabinieri non lo ha calmato: l'uomo li ha minacciati e aggrediti con calci e pugni, cercando di colpirli con il tubo in metallo che aveva in mano.

E' stato bloccato, disarmato e arrestato con l'accusa di lesioni aggravate e minaccia a pubblico ufficiale. (ANSA).