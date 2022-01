Minaccia autosita bus con un bastone, denunciato

(ANSA) - GRAVELLIONA TOCE, 29 GEN - Un minorenne extracomunitario è stato denunciato per aver minacciato, con un bastone di ferro, l'autista di un autobus della Linea VCO Trasporti e danneggiato il mezzo pubblico, rompendo uno degli specchietti retrovisori. E' accaduto a Gravellona Toce (VB), alla fermata degli autobus in Corso Marconi.

Il giovane 17enne, in compagnia di altri due ragazzi minorenni (di 14 e 16 anni, tutti di Verbania), stava aspettando l'autobus da Omegna per far rientro a casa. I tre giovani, saliti a bordo senza indossare la mascherina, hanno attirato il richiamo dell'autista che li ha invitati ad indossarla. I tre ragazzi non hanno gradito il rimprovero e hanno iniziato ad inveire contro l'autista e ad insultarlo. Il più grande di loro è sceso dall'autobus, ha recuperato una mazza di ferro raccolta nelle vicinanze e, dopo essersi accanito sullo specchietto retrovisore del mezzo di trasporto, colpendolo fino a romperlo, è salito sull'autobus e ha minacciato l'autista.

Sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri di Omegna e una pattuglia della Sezione Radiomobile Verbania che hanno individuato i tre minorenni . Due di loro sono stati riaffidati alle rispettive famiglie e il 17enne è stato denunciato per minaccia aggravata e danneggiamento. (ANSA).