Lavoratori postali Cisl, Carafassi resta segretario generale

(ANSA) - TORINO, 29 GEN - Gerlando Carafassi, 63 anni, dal 2016 alla guida di Slp Cisl Piemonte, il sindacato dei lavoratori postali Cisl, è stato rieletto segretario generale della federazione al termine dell'VIII congresso che si è svolto ai Ronchiverdi di corso Moncalieri a Torino. Con Carafassi sono stati eletti in segreteria regionale Valentina Gatto di Slp Cisl Torino-Canavese e Angelo Brocchetto di Slp Cisl Piemonte Orientale.

"In Piemonte - ha detto Carafassi subito dopo la sua rielezione - raggiungiamo il numero di oltre 4mila associati, il 54% dei lavoratori, considerando che i dipendenti di Poste in Piemonte non arrivano complessivamente a 8mila unità. Un calo, quello dei lavoratori postali, dovuto soprattutto al diverso modo di comunicare, all'avvento di nuove tecnologie, ai mutamenti e cambiamenti del mercato di riferimento. In questi anni c'è stata una vera rivoluzione all'interno di Poste e il nostro ruolo come organizzazione sindacale è stato decisivo per governare il cambiamento, viste anche le croniche carenze di personale, di mezzi e strumentazione. Tra tante difficoltà ed emergenze i lavoratori sono stati i veri e indiscussi protagonisti di questa svolta". (ANSA).