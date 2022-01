Covid: ricoveri giù in Piemonte, più guariti di nuovi casi

(ANSA) - TORINO, 29 GEN - Frana ancora la pandemia in Piemonte. L'Unità di crisi regionale ha registrato nelle ultime 24 ore 9.568 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, il 10,5% di 91.558 tamponi eseguiti. I guariti sono 15.225, i decessi sono 26, uno dei quali oggi. In calo i ricoveri - 121 in terapia intensiva (-11) e 2.079 nei reparti ordinari (-31) - e le persone in isolamento - 148.660. Gli attualmente positivi sono 150.860.

Dall'inizio dell'emergenza, dunque, il Piemonte ha registrato 865.407 positivi, 12.572 decessi e 701.975 guariti. (ANSA).