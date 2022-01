Incendi: sistema operativo Regione, a gennaio 202 interventi

(ANSA) - TORINO, 28 GEN - Dall'inizio del 2022 il sistema antincendi boschivi della Regione Piemonte è stato impegnato in 202 interventi di estinzione roghi e 94 pattugliamenti di prevenzione, con il coinvolgimento, rispettivamente, di 771 e 254 volontari e 258 e 81 mezzi. L'attività si è svolta - spiega una nota della Regione - tramite le componenti istituzionali e volontarie con le quali la Regione ha sottoscritto accordi e convenzioni (Vigili del fuoco, Carabinieri Forestali e Corpo Volontari Aib Piemonte).

"Il periodo invernale - sottolinea l'assessore regionale alla Protezione civile Marco Gabusi - è da sempre molto pericoloso, poiché l'aria secca e la conformazione geografica del nostro territorio favoriscono, più che in altri luoghi, l'innesco e il propagarsi degli incendi negli ambienti boschivi. Il nostro asso nella manica per contenere gli eventi è rappresentato sicuramente dal Corpo Volontari Antincendi Boschivi Piemonte, che, con oltre 5.000 volontari organizzati in 217 squadre, è perfettamente addestrato nella gestione di tutte le fasi della lotta agli incendi boschivi".

Per la siccità che dura ormai da 50 giorni, dal 16 gennaio è in vigore lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi su tutto il territorio regionale. (ANSA).