Torino: la Mole si illumina di felicità per Capodanno cinese

(ANSA) - TORINO, 27 GEN - Il Capodanno cinese accende la Mole Antonelliana. Il 31 gennaio e l'1 febbraio, per dare il via alla ricorrenza, sulla cupola del monumento simbolo di Torino apparirà il carattere 'fu', che significa felicità, al rovescio, dal momento che in cinese l'espressione "la felicità è al rovescio" si pronuncia come "la felicità arriverà". "Purtroppo la pandemia non ci permette di ospitare le celebrazioni del Capodanno cinese come vorremmo, ma siamo felici di poter dare un forte segnale di inclusione, accoglienza e dialogo - dichiarano le assessore alla Cultura, Rosanna Purchia e alle Politiche per la Multiculturalità, Gianna Pentenero, e il collega con delega ai Grandi Eventi Mimmo Carretta -. Celebrare questo importante appuntamento per una delle comunità più numerose della città è un forte segno di attenzione per tutte le culture e le tradizioni che arricchiscono il territorio. Quindi non è solo illuminare il monumento simbolo della nostra città ma valorizzare la vocazione turistica, culturale e inclusiva di Torino". Non potendo festeggiare in presenza, - concludono gli assessori - le cinque associazioni cinesi di Torino e l'Istituto Confucio organizzeranno una festa online, il 6 febbraio, con musica tradizionale cinese, poesie bilingue, una dimostrazione di calligrafia e un quiz a premi". (ANSA).