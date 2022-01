Tessile: Lanificio Cerruti, da marzo nuovi telai Itema

(ANSA) - BIELLA, 27 GEN - Accordo all'insegna del made in Italy tra il Lanificio F.lli Cerruti di Biella, uno dei più prestigiosi in Italia, e Itema, azienda bergamasca tra i leader a livello mondiale nella fornitura di soluzioni avanzate per la tessitura. L'installazione di trenta nuovi telai, operativi da marzo nello stabilimento biellese del lanificio, aumenterà la capacità e l'efficienza della produzione di Lanificio Cerruti, nonché la qualità del tessuto e la sostenibilità delle lavorazioni.

Inizia così "un percorso che ci aiuterà ad esaltare maggiormente il concetto di lusso creativo, così insito nel dna della nostra azienda", commenta Filippo Vadda, presidente e amministratore delegato di Lanificio Cerruti, secondo cui la partnership con Itema "testimonia il nostro impegno per un impatto sempre più positivo nei confronti del Pianeta e delle generazioni future - perché per noi di Lanificio Cerruti sostenibilità vuol dire guardare lontano utilizzando il meglio delle tecnologie disponibili".

"Non è solo una partnership tecnologica, ma l'inizio di un percorso di co-sviluppo che ci permetterà di progettare e realizzare soluzioni di grandissimo valore", aggiunge Ugo Ghilardi, amministratore delegato di Gruppo Itema, convinto "che insieme daremo lustro alla creatività e all'innovazione Made in Italy che tutto il mondo ammira". (ANSA).