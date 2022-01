Store Adisco Piemonte, apre anche per San Valentino

(ANSA) - TORINO, 27 GEN - Lo Store Adisco Piemonte di via Lagrange 5D a Torino riaprirà martedì primo febbraio in occasione della festa di San Valentino. L'apertura si aggiunge ai tradizionali appuntamenti di Adisco Piemonte legati al Natale e alle festività pasquali. Tante le novità disponibili in occasione della festa degli innamorati: bouquet di rose, scatole con composizioni floreali, cioccolatini e tanti accessori a tema, oltre a gioielli, bijoux e capi di abbigliamento, per offrire un regalo speciale (e solidale) alle persone amate.

L'intera somma raccolta dagli acquisti sarà infatti destinata alla realizzazione di reparti di servizio per l'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino.

Lo Store sarà aperto fino al 14 febbraio, con orario continuato dalle 10:30 alle 19; domenica 6 e domenica 13 febbraio il negozio rimarrà chiuso. (ANSA).