Incendio nella notte a Ivrea,distrutta una casa di due piani

(ANSA) - IVREA (TORINO), 27 GEN - Un incendio divampato nella notte ha distrutto un'abitazione di due piani in via Miniere, a Ivrea. L'allarme è scattato poco dopo mezzanotte. Il rogo ha interessato l'intera casa, che nel giro di pochi minuti è stata avvolta dalle fiamme. Salva la famiglia residente, composta da padre, madre e figlia ventenne.

Sono intervenuti in forze i vigili del fuoco con sette squadre. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono andate avanti per tutta la notte. Toccherà adesso ai vigili del fuoco e ai carabinieri della compagnia di Ivrea stabilire le cause dell'incendio. (ANSA).