Torino: Ztl resta sospesa, telecamere si riaccendono il 1/4

Dal primo aprile torna a Torino la Ztl. Come annunciato ieri dal sindaco Stefano Lo Russo, la sospensione delle limitazioni al traffico nell'area centrale proseguirà fino al 31 marzo visto il perdurare dell'emergenza pandemica. La relativa ordinanza è stata firmata ieri dal primo cittadino.

Le telecamere ai varchi di ingresso della Ztl torneranno dunque ad accendersi dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 10.30 solo dal primo aprile. Le domande per il rilascio e il rinnovo dei permessi e delle autorizzazioni, per i veicoli che hanno i requisiti necessari, dovranno essere inoltrate entro e non oltre il 28 febbraio e i permessi rilasciati avranno tutti validità dal primo aprile.

E' inoltre prorogato al primo aprile l'inizio della validità dei permessi di circolazione in Ztl di categoria Blu A, rilasciati dalla Città dal primo luglio 2020, e dei permessi Ztl Arancione e Blu rilasciati da Gtt dal primo giugno. I permessi Ztl scuola rilasciati per l'anno scolastico 2020/2021 saranno ritenuti validi per l'anno scolastico in corso.