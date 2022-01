Torino: opposizioni Circoscrizione IV, ente è paralizzato

(ANSA) - TORINO, 26 GEN - "E' normale paralizzare una Circoscrizione che ha grossi problemi per salvare un componente della Giunta circoscrizionale che ha dimostrato senso di irresponsabilità grave verso il Comune e la Circoscrizione?". Lo domandano al sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, i coordinatori cittadino e provinciale di Forza Italia, Marco Fontana e Roberto Rosso. Il riferimento è allo stallo delle attività della Quarta Circoscrizione, "ostaggio del comportamento sconsiderato di un suo Coordinatore", Lorenzo Ciravegna, che a Natale ha regalato agli elettori del quartiere un panettone con i loghi del Comune e della Circoscrizione con un coupon di sconto da utilizzare in un negozio.

Le opposizioni hanno presentato una mozione che chiede al presidente di rimuovere le deleghe al coordinatore, "ma il presidente paralizza l'attività istituzionale dall'Ente stesso, vittima dei ricatti dei partiti della coalizione. E dopo aver chiesto ai suoi consiglieri di far mancare il numero legale nel primo consiglio utile di gennaio, ieri ha deciso di sconvocare un consiglio per indisposizione di alcuni consiglieri. Chiediamo una presa di posizione forte dal primo cittadino, batta un colpo in questi primi cento giorni di silenzio assordante".

Davanti alla sede della Circoscrizione, in via Servais, ieri sera si è svolto in presidio di protesta. "L'attività è totalmente rallentata e questo non è più accettabile: viabilità, raccolta rifiuti, occupazione abusive e molte altre problematiche necessitano al più presto di una soluzione. La pazienza è finita: la maggioranza torni in aula nel rispetto del proprio ruolo e dei cittadini!'', dicono i consiglieri di Fratelli d'Italia Raffaele Marascio e Luca Maggia. (ANSA).