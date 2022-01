Teatro: a Moncalieri 'Negli occhi di mia madre (Il Mammone)'

(ANSA) - TORINO, 26 GEN - 'Negli occhi di mia madre (Il Mammone)', la nuova rappresentazione teatrale di François-Xavier Frantz, andrà in scena sabato 29 gennaio alle 21 al Teatro Civico Matteotti di Moncalieri. La 'commedia feroce' sarà interpretata da Sara D'Amario, Giulia Cearini ed Elia De Nittis ed è prodotta dall'Associazione Ancora in collaborazione con Constellation Factory e con il patrocinio e il sostegno dell'Assessorato alla Cultura e alle Pari Opportunità del Comune di Moncalieri.

L'autore si propone di indagare sull'incapacità di accettare la fine di una storia d'amore, sul conseguente sentimento del rifiuto e sul perché i rapporti familiari possano sfociare in tragedia. È in questo modo che una commedia con tre personaggi in sei ruoli - una Mamma, una Moglie (madre anche lei) e un figlio (che è anche marito e padre) - si propone di osservare il fenomeno della 'mammite': con divertita ironia e sfiorando la tragicommedia. (ANSA).