Renzi, Vlahovic alla Juve? Oggi è un giorno di lutto

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Grande tifoso della Fiorentina, il senatore Matteo Renzi, spesso in tribuna al 'Franchi', oggi è stato intercettato da La7 in una pausa fra le votazioni per il Presidente della Repubblica e le riunioni con esponenti dei vari partiti per discutere sullo stesso argomento.

Ma invece che parlare di politica, l'inviato del programma 'Maratona Mentana Mentana', ha chiesto a Renzi un parere sull'imminente passaggio di Dusan Vlahovic dalla Viola alla Juventus. E Renzi, il cui figlio Francesco gioca da attaccante in Serie D nel Poggibonsi, non si è fatto pregare per rispondere alla domanda se la Fiorentina non sia per caso diventata un 'serbatoio' della Juventus. "Fiorentina serbatoio della Juventus? - la replica dell'ex Premier - Siete in diretta o passo dire parolacce? Celata (il giornalista di La7 ndr) non si scherza su Vlahovic, ora mi fai girare le scatole: parla del Quirinale, fatti la maratona e non ci stressare perché oggi è giorno di lutto - dice ancora Renzi -. Avevo 15 anni quando fu ceduto Baggio ed ero in Piazza Savonarola". "Ma basta ragazzi, poi tutti alla Juve li dà la Fiorentina, Bernardeschi, Chiesa...almeno li dia ad altri", ha aggiunto il senatore amante della Viola. (ANSA).