Colpito da scarica di pietre, grave alpinista nel Cuneese

(ANSA) - PONTECHIANALE (CUNEO), 26 GEN - Colpito da una scarica di pietre alla tesa mentre stava scalando una cascata di ghiaccio, un alpinista è ricoverato in gravi condizioni.

L'incidente al 'Black marasma' a Bellino, in alta valle Varaita, nel Cuneese. Ad accorgersi che l'uomo aveva perso conoscenza è stato il compagno di cordata. Soccorso dal personale del Soccorso Alpino e da un' equipe medica del 118, l'alpinista è stato trasferito in elisoccorso in ospedale a Cuneo, dove è stato ricoverato in gravi condizioni. Al momento non sono note le sue generalità. (ANSA).