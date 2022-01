Alpitour: Jumbo Tours, nasce in Spagna tour operator Contigo

(ANSA) - TORINO, 26 GEN - Nuovo accordo strategico per Alpitour World con un'intesa siglata tra il Gruppo Viajes El Corte Inglés, Logitravel e Jumbo Tours per avviare una joint venture dedicata al business Dmc (Destination Management Company): nasce Contigo, tour operator Inbound che ha l'ambizione di diventare il nuovo punto di riferimento per i flussi turistici del mercato spagnolo.

Jumbo Tours, controllato al 100% da Alpitour World, fornisce servizi di Incoming in tutto il mondo, con focus in Spagna, Francia, Marocco, Tunisia, Capo Verde, Repubblica Dominicana, Portogallo, Messico, Cuba e Italia. E' anche presente nelle principali destinazioni di interesse per Viajes El Corte Inglés e Logitravel. Contigo si specializzerà nel business incoming delle principali destinazioni turistiche presidiate da Jumbo Tours, tra cui la Penisola Iberica, le Baleari, le Canarie, la Francia, il Messico, la Repubblica Dominicana, gli Stati Uniti, il Nord Africa, l'Italia, Cuba e le Maldive: tutte mete molto richieste dal mercato spagnolo e strategiche per Viajes El Corte Inglés. Contigo prevede di aumentare gradualmente il fatturato, con una crescita del 27% in 4 anni fino al 2025.

"È un accordo molto importante, un ulteriore passo verso un presidio internazionale più strutturato e capillare. Alpitour World si è da tempo aperta a collaborazioni e business oltre i confini nazionali e questa joint venture rappresenta un traguardo strategico che, oltre a rinsaldare i preziosi rapporti che abbiamo con la Spagna, pone le basi per nuovi sviluppi delle nostre società, impegnate lungo l'intera filiera turistica", sottolinea Gabriele Burgio, presidente e amministratore delegato di Alpitour World. (ANSA).