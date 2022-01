Tir in fiamme sulla A32, autostrada riaperta nella notte

(ANSA) - TORINO, 25 GEN - E' stata riaperta nella notte l'autostrada A32 Torino-Bardonecchia, rimasta chiusa dal tardo pomeriggio di ieri per l'incendio della motrice di un tir nella galleria Cels, tra Chiomonte ed Exilles. Per circa sette ore il traffico è stato deviato sulla statale per consentire le operazioni dei vigili del fuoco di messa in sicurezza dei due serbatoio della motrice da 400 litri l'uno, che contenevano gas metano liquido.

Illeso il conducente, riuscito a scendere prima che le fiamme divorassero il mezzo. Sul posto, oltre alle squadre dei vigili del fuoco di Susa, sono intervenuti i volontari di Oulx, la polizia stradale, i sanitari del 118 e la squadra antincendio della Sitaf, la società che gestire l'autostrada. (ANSA).