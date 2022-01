Covid: in Piemonte -34 ricoverati, 18.656 nuovi casi

(ANSA) - TORINO, 25 GEN - Il Piemonte registra oggi un calo complessivo di 34 ricoverati Covid, -9 in terapia intensiva - 25 nei reparti ordinari. I decessi sono 23, di cui 6 relativi alla giornata odierna, i nuovi contagi sono 18.656, pari al 14,9% dei 125.106 tamponi processati di cui 112.190 antigenici. La quota di asintomatici è del 86,1%. Con i 22.163 guariti oggi, il numero delle persone in isolamento domiciliare scende a 167.505. Il totale dei ricoverati in terapia intensiva è 144, negli altri reparti 2.115.

Dall'inizio della pandemia in Piemonte i casi Covi accertati sono 819.564, i decessi 12.054, le guarigioni 637.296. (ANSA).