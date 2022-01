Caro prezzi: Unc, per famiglie piemontesi stangata 1400 euro

(ANSA) - TORINO, 25 GEN - Il caro-prezzi costerà alle famiglie piemontesi 1400 euro, in media, nel solo anno 2022, per cibo, utilities e trasporti. Lo rivela uno studio condotto dall'avvocato Patrizia Polliotto, presidente dell'Unc (Unione nazionale consumatori) Piemonte.

"Il caro bollette e l'inflazione riducono la capacità di spesa dei piemontesi in crisi - è l'analisi dell'avv. Polliotto - La guerra energetica in atto produce un aumento del 60% dei costi di luce e gas a carico dei consumatori, con un aggravio che rischia anche di superare quota 400 euro a nucleo familiare.

Senza contare l'incremento del costo dei carburanti, con un aggravio di spesa medio del 35%.

Per quanto riguarda il 'carrello della spesa', "ci finiscono sempre di più - si legge nello studio della presidente regionale di Unc - uova, olio, farine e lievito che, nonostante il rialzo dei prezzi, consentono la preparazione domestica di più alimenti con un maggior risparmio globale mensile. In calo invece gli acquisti di pasta, pesce e frutta". (ANSA).