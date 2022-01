Advice Group cresce, +65% fatturato nel 2021

(ANSA) - TORINO, 25 GEN - Advice, azienda torinese che opera nel mondo del digital marketing, ha chiuso il 2021, nonostante l'incertezza del mercato dovuta all'emergenza sanitaria, come il miglior anno di sempre con una crescita del fatturato del 65% rispetto all'anno precedente e del 45% sul 2019. Advice, spiega una nota, ha reagito nel 2021 alla crisi pandemia con l'acquisizione di 20 nuovi clienti e attraverso operazioni di M&A. La nuova unit community & entertainment ha incluso brand come Abbonamento Musei, Lega Pro e Chiamarsi Bomber; per la smart mobility sono entrati nuovi player come We Taxi o di local connectivity come Eolo che certifica l'ingresso di Advice nel mercato telco.

"Con l'ingresso nel programma Elite di Borsa Italiana, Advice Group entra nel 2022 - sottolinea una nota - come una delle realtà più innovative nel panorama della Loyalty del Paese e all'estero". (ANSA).