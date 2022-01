Trasporti: Lo Russo incontra Giovannini,sintonia col Governo

(ANSA) - TORINO, 24 GEN - "Abbiamo illustrato le priorità sulle opere pubbliche e la mobilità. È stato un incontro molto positivo e approfondito sulle opportunità da cogliere, progetti che cambieranno Torino radicalmente per i prossimi decenni e miglioreranno l'intera rete di trasporto pubblico e privato.

Abbiamo apprezzato la piena disponibilità del ministro, dei suoi uffici, dell'amministratrice delegata e direttrice generale di Rete Ferroviaria Italiana, Vera Fiorani, e dell'amministratore delegato di Anas, Aldo Isi, a lavorare insieme sul nostro piano di investimenti". Ad affermarlo il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, al termine dell'incontro di questa mattina con il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini.

Confermati i 170 milioni per il rinnovo del parco mezzi su gomma per l'acquisto di autobus elettrici e a idrogeno, il finanziamento con 9,4 milioni del prolungamento della linea 15 fino al Campus scientifico di Grugliasco e i circa 50 milioni sulla manutenzione della rete tranviaria torinese. Il piano della città prevede poi 141 milioni per l'ammodernamento della rete dell'area metropolitana, quasi 67 milioni per le fermate Sfm e altri 50 per il completamento delle stazioni Dora e Zappata, in funzione nel 2025. (ANSA).