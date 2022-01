Intesa Sanpaolo On Air e Chora, L'ebreo onorario

(ANSA) - TORINO, 24 GEN - In occasione del Giorno della Memoria, Intesa Sanpaolo e Chora - la podcast company italiana, fondata nel 2020 da Guido Maria Brera, Mario Gianani, Roberto Zanco e Mario Calabresi che la dirige - presentano L'Ebreo Onorario, una nuova serie podcast realizzata con la collaborazione dell'Archivio storico Intesa Sanpaolo.

Gli episodi - martedì 25 gennaio, 1 e 8 febbraio, due a puntata - raccontano, con la voce di Camilla Ronzullo (alias Zelda was a writer), sei storie di dipendenti Comit e di persone vicine a Mattioli che hanno subito le leggi razziali.

L'avvincente storia di Raffaele Mattioli viene pubblicata su Intesa Sanpaolo On Air - la piattaforma di contenuti audio della Banca che raccoglie voci, storie e idee sul futuro, sostenibilità, inclusione, cultura con oltre 700 episodi in 70 serie e 5 milioni di stream dal lancio nel giugno 2020 - e su Choramedia.com e tutte le principali piattaforme audio (Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e YouTube). Il progetto inaugura il rapporto di collaborazione tra la banca e la podcast company.

