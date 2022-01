Clima: in Piemonte Consiglio regionale straordinario

(ANSA) - TORINO, 24 GEN - La conferenza dei capigruppo del Consiglio regionale del Piemonte, riunita oggi eccezionalmente, convocherà un Consiglio regionale straordinario e aperto sul clima. Lo annuncia il capogruppo Luv in Regione, Marco Grimaldi, che sottolinea "la vittoria di Ruggero Reina, giovane attivista di Extinction Rebellion Torino in sciopero della fame da 9 giorni".

Il Consiglio aperto avrà per tema "Misure e interventi concreti per affrontare lo stato di emergenza ecoclimatica e raggiungere l'obiettivo dell'Ue della riduzione del 55% delle emissioni climalteranti entro il 2030'. La data ipotizzata è quella del 21 febbraio.

"Ringrazio tutte e tutti i capigruppo - afferma Grimaldi - ma questa è soprattutto una vittoria di un movimento spesso inascoltato. Tempeste di vento, surriscaldamenti improvvisi, acquazzoni violenti, grandinate sono aumentati del quasi 300% solo lo scorso anno. Siamo di fronte a un giudizio universale sanitario, ambientale e climatico e c'è chi ancora pensa che il Recovery Plan possa essere un remake delle politiche che ci hanno portato a questo disastro. Servirebbe - conclude il capogruppo di Luv - una legge quadro su cambiamenti climatici e transizione ecologica, altro che tangenziale est e deroghe continue. Ne parleremo presto". (ANSA).