Cirio, Piemonte fra prime regioni per uso pillola anticovid

(ANSA) - TORINO, 24 GEN - "Con 144 trattamenti nell'ultima settimana il Piemonte si posiziona tra le prime tre regioni italiane per utilizzo della terapia". Ad annunciarlo, su Facebook, il presidente della Regione, Alberto Cirio, in riferimento all'utilizzo della nuova pillola anti Covid.

"Una terapia in cui abbiamo creduto fin dall'inizio - afferma - e che dimostra l'impegno costante della nostra regione nel cercare e utilizzate ogni arma a disposizione nella lotta contro il Coronavirus". (ANSA).