Arte: Alberto Peola presidente Tag-Torino Art Galleries

Alberto Peola è il presidente del nuovo direttivo dell'associazione Tag-Torino Art Galleries, formato, oltre che da lui, dai due vicepresidenti Valerio Tazzetti e Pietro Gagliardi e dal tesoriere Valerio Pastore.

Attiva da oltre 20 anni, la storica associazione delle gallerie d'arte contemporanea di Torino ha organizzato centinaia di mostre ed eventi condivisi con altri attori del panorama cittadino, tra cui Artissima, The Phair, Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea Crt e Camera di Commercio.

"Si tratta - dichiara Valerio Tazzetti, presidente uscente titolare di Photo&Contemporary - di un cambiamento nel segno della continuità. Nel 2022 l'associazione ha acquistato tre nuovi associati e rinforzato i programmi e la comunicazione con l'obiettivo di ottenere sempre maggiori riscontri dal pubblico e sinergie con il sistema culturale e museale torinese, le fondazioni private e bancarie, la CCIA e le organizzazioni di categoria, e le società fieristiche, proseguendo nel suo lavoro di produzione espositiva e networking sul territorio".

"L'ingresso di tre nuovi soci - spiega il neopresidente Alberto Peola, co-titolare della Galleria Peola Simondi - conferma il nostro buon operato. A causa dei tempi difficili ci attendono nuove sfide per contribuire a rinforzare il sistema dell'arte cittadino e per mantenere Torino al centro della mappa dell'arte contemporanea". Il prossimo appuntamento sarà la partecipazione a Torino Photo Days, in particolare a 'La notte delle gallerie Tag' del 28 maggio con l'apertura di 16 gallerie associate con programmi dedicate in buona parte alla fotografia.

