Torino, carabinieri scongiurano rissa durante movida

(ANSA) - TORINO, 23 GEN - L'intervento dei carabinieri ha scongiurato una rissa a Torino nel quartiere Vanchiglia, in una delle zone della movida. I militari dell'Arma hanno placato due gruppi di giovani che si stavano scambiando insulti, spintoni e pugni.

La scorsa settimana, sempre a Vanchiglia, c'erano stati momenti di tensioni tra giovanissimi che si erano affrontati a colpi di bottiglie.

Un messaggio al sindaco Stefano Lo Russo, alla Questura alla Prefettura è stato scritto da Simonetta Chierici, la residente nota alle cronache come la 'pasionaria anti-movida', a seguito dell'intervento dei carabinieri della scorsa notte in zona Vanchiglia. "Suggeriamo - si legge - di concentrare proprio in quei luoghi la presenza costante e fissa di vigili, poliziotti, carabinieri, finanzieri che oltre a controllare ed erogare sanzioni pecuniarie, agiscano per evitare che esploda la violenza". "Questo - precisa Chierici - non vuol dire militarizzare la città, brutto e scivoloso equivoco veicolato ad hoc per evitare i controlli e la presenza democratica delle forze dell'ordine: vuol dire prevenire e far capire che leggi e regole vanno rispettate, che il rispetto di tutta la comunità è bene prezioso, che il rispetto di sé stessi è ancora più prezioso, che la convivenza civile è alla base della Democrazia". Nel messaggio è citata la segnalazione di un altro residente, che parla di "assenza totale di mascherine, presenza di ragazzini minori e mancato distanziamento tra gli avventori dei locali". (ANSA).