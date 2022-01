Pioli, per Milan è stata settimana sfortunata

(ANSA) - MILANO, 23 GEN - "Non è stata la settimana più fortunata della nostra stagione, non siamo stati avvantaggiati a giocare senza tifosi in queste due partite, il risultato di stasera è molto condizionato dal non avere ottenuto i tre punti contro lo Spezia, ci è mancato il gol anche per un campo che non può metterti nelle condizioni ideali per giocare bene". Lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli, in conferenza stampa, dopo lo 0-0 ottenuto contro la Juventus a San Siro. Nel primo tempo ha dovuto chiedere la sostituzione Zlatan Ibrahimovic che ha avuto un problema al tendine, causato anche dalla durezza del terreno". "Se sono preoccupato? Non so - dice Pioli - in questo momento è difficile capire quanto dovrà stare fermo. Avere la sosta ci aiuta in questo senso, vediamo".

E dopo la sosta ci sarà il derby: "La vittoria servirebbe tanto alla classifica e al nostro momento. Il campionato è molto simile a quello scorso. Siamo stati nel gruppo che ha lottato fino alla fine per l'aggancio alla Champions. Se non riusciremo a continuare a dare pressione all'Inter, sarà come lo scorso anno. L'arbitro? Le recriminazioni, eventualmente abbiamo tempo a fine campionato per farle" (ANSA).