Giorno Memoria: Run for Mem a Novara, correre per ricordare

(ANSA) - NOVARA, 23 GEN - Oltre quattrocento persone hanno partecipato alla Run for Mem, la corsa per la Memoria organizzata per la prima volta a Novara, nei mesi scorsi al centro delle cronache per il corteo dei No Green pass mascherati da deportati nei lager nazisti.

"La memoria deve essere sollecitata a non dimenticare le nefandezze della storia e questo può essere fatto con momenti come questi, come la Run for Mem, con la posa delle pietre d'inciampo, ma anche con la nostra presenza, che oggi a Novara, forse anche per riscattare quelle immagini di fine ottobre, è stata particolarmente massiccia", sottolinea l'assessore all'Ambiente della Regione Piemonte, Matteo Marnati, intervenuto alla manifestazione. "E come il vaccino che aiuta a creare gli anticorpi, deve essere sollecitato con i richiami, la stessa cosa dobbiamo fare noi con la storia - aggiunge -. Noi oggi, con la nostra presenza, siamo un po' come gli anticorpi per aiutare le prossime generazioni a ricordare quello che è accaduto e chi si è sacrificato per la comunità e per altre persone". (ANSA).