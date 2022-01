Criminalità: disabile rapinato a Torino, un arresto

(ANSA) - TORINO, 23 GEN - Con l'accusa di avere rapinato un disabile un ventiduenne è stato arrestato dai carabinieri a Torino. Il fatto è avvenuto in zona Vanchiglia la scorsa notte.

Il giovane, di origini marocchine, ha agito con un complice.

La vittima è un ventunenne con una disabilità del 70%. Stava percorrendo via degli Artisti quando è stato avvicinato dalla coppia, immobilizzato e derubato dello smartphone. In seguito ha allertato una pattuglia dell'Arma di passaggio, che ha individuato e raggiunto i fuggitivi in piazza Vittoria arrestandone uno. L'altro, in possesso del cellulare, è riuscito a far perdere le proprie tracce. (ANSA).