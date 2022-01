Onu: manifestazione a Torino, no alle armi nucleari

(ANSA) - TORINO, 22 GEN - Manifestazione a Torino in via Palazzo di Città in occasione del primo anniversario dell'entrata in vigore del Trattato Onu per la messa la bando delle armi nucleari. L'iniziativa per sollecitare la ratifica dell'Italia, chiedere alla Città di Torino di aderire alla campagna 'città contro le armi nucleari' e all'Unione Europea di non inserire la fonte nucleare tra le energie ecosostenibili, "dato l' inestricabile intreccio esistente tra l'uso civile e l'uso militare" Sulla balconata del Comune è stato appeso uno striscione dell'appello.

A rappresentare le istituzioni la presidente del consiglio comunale Maria Grazia Grippo e il vicepresidente del Comitato diritti umani della Regione Piemonte Giampiero Leo. Sono intervenuti membri del Coordinamento, Centro Sereno Regis, Rifondazione Comunista, Centro Esperanto Torino. (ANSA).