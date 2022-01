Terna investe 4,4 milioni per rete elettrica Caselle

(ANSA) - TORINO, 21 GEN - È stato autorizzato dal Ministero della Transizione Ecologica l'intervento previsto da Terna a Caselle Torinese, nella Città Metropolitana di Torino, per la realizzazione di due nuove linee elettriche in cavo a 132 kV.

Con un investimento di 4,4 milioni di euro, Terna provvederà alla realizzazione di due collegamenti interrati lunghi complessivamente 3,2 km. L'intervento permetterà di connettere la nuova Cabina Primaria "Caselle", del distributore locale, all'esistente elettrodotto a 132 kV Ciriè - Venaria migliorando la qualità e l'efficienza della rete locale anche in previsione dello sviluppo commerciale e dei servizi nell'area adiacente l'aeroporto di Caselle Torinese.

Le nuove linee in cavo saranno realizzate con isolamento in Xlpe, tecnologia avanzata che necessita di minore manutenzione.

Nei prossimi mesi saranno avviate la progettazione esecutiva e tutte le attività propedeutiche alla realizzazione dell'opera. I lavori, il cui avvio è previsto nel 2023, saranno eseguiti in coordinamento con tutti i soggetti coinvolti e dureranno circa 12 mesi impiegando 4 imprese e 20 operatori.

Terna, che a livello regionale gestisce oltre 5.400 km di linee in alta e altissima tensione e 65 stazioni elettriche, nell'ambito del Piano Industriale 2021-2025 'Driving Energy', investirà in Piemonte oltre 370 milioni di euro per lo sviluppo e la resilienza della rete elettrica regionale, in funzione della transizione energetica di cui l'azienda è protagonista.

