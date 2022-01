Piazza S.Carlo, Cassazione respinge ricorsi 'banda spray'

(ANSA) - TORINO, 21 GEN - Diventano definitive le condanne per i quattro giovanissimi componenti della 'banda dello spray' che la sera del 3 giugno 2017, a Torino, durante dei tentativi di rapina, provocò il panico fra le decine di migliaia di persone ammassate in piazza San Carlo per seguire su maxi schermo la finale di Champions League. Nella calca rimasero ferite 1.600 persone e in seguito morirono due donne. La Cassazione ha respinto i ricorsi delle difese confermando quindi il giudizio di colpevolezza per omicidio preterintenzionale. Tre condanne sono a 10 anni e 4 mesi, la quarta è a 10 anni, 3 mesi e 20 giorni.

Per Sohaib Bouimadaghen detto 'Budino', Hamza Belghazi e Mohamed Machmachi - di 24, 23 e 24 anni - la pena è 10 anni, 4 mesi e 20 giorni; per il ventiduenne Aymene El Sahibi è di 10 anni, 3 mesi e 24 giorni. La Cassazione ha confermato la sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Torino il 17 luglio 2020. Altri due processi hanno preso in esame le carenze nell'organizzazione e nella gestione della serata in piazza San Carlo. Sei persone, tra cui la sindaca Chiara Appendino e l'allora questore Angelo Sanna, sono state condannate in primo grado, al termine di un rito abbreviato, a un anno e sei mesi per disastro e omicidio colposi. Nelle prossime settimane è prevista la conclusione del rito ordinario a carico di altri nove imputati. "I nostri assistiti - è il commento di uno dei difensori dei quattro, l'avvocato Antonio Testa - non volevano certamente uccidere o fare del male a qualcuno. Il fatto è molto grave, certo ma la differenza di trattamento tra loro e gli altri è troppo netta. Anche il procuratore generale, durante la discussione di oggi, ha detto di avere avuto dei dubbi sulla qualificazione giuridica della vicenda". (ANSA).