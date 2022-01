Dl Sostegni: Confindustria Piemonte, ristori solo parziali

(ANSA) - TORINO, 21 GEN - "Gli interventi del decreto ristori, approvato oggi, come scrive il Governo stesso, sono a 'parziale compensazione'. E' un piccolo aiuto ma l'evidenza dei numeri presentati da Confindustria e l'impatto del rincari energetici, richiede invece un intervento complessivo in tempi stretti e con una visione di lungo termine". Il presidente di Confindustria Piemonte, Marco Gay, commenta così, in una nota, le misure approvate oggi dall'esecutivo sul caro bollette all'interno del decreto ristori.

"Siamo di fronte a una emergenza che può minare la ripartenza del 2021. È urgente una revisione delle politiche a livello nazionale ed europeo, perché solo nel Vecchio Continente si registrano aumenti di oltre 700% dal 2019 - aggiunge -. Le proposte di Confindustria hanno una visione di politica industriale strutturale per l'energia: aumentare gli stoccaggi e la produzione di gas, intervenire sulla fiscalità come già fatto in Francia e Germania e utilizzare le scorte Gse. Sono queste le proposte che abbiamo fatto al Governo e auspichiamo che vengano recepite fin da subito, perché ci troviamo in una situazione insostenibile". (ANSA).