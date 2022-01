Covid: 14.675 casi e 25 morti Piemonte, lieve calo ricoveri

(ANSA) - TORINO, 21 GEN - Lieve calo dei pazienti ricoverati per Covid-19 in Piemonte: sono 142 in terapia intensiva (-1), 2.053 nei reparti ordinari (-3). Le persone in isolamento superano quota 170 mila (sono 170.290), gli attualmente positivi sono 172.485. L'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 14.675 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, pari al 14,3% dei 102.531 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 12.419 (84,6%). In calo rispetto ai giorni scorsi i nuovi decessi, 25, uno dei quali di oggi, i nuovi guariti sono 14.536.

Dall'inizio dell'emergenza, dunque, il Piemonte ha registrato 771.331 positivi, i decessi diventano 12.440, i guariti 586.406.

(ANSA).