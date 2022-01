Vino: Barbera d'Asti + 5,6%, boom del Nizza +13%

(ANSA) - TORINO, 19 GEN - Numeri di successo per il 2021 delle 9 Doc e 4 Docg piemontesi tutelate dal Consorzio di Tutela Barbera d'Asti e Vini del Monferrato. Il Nizza ha fatto segnare +13%, con oltre 700 mila bottiglie; +5,6% per la Barbera d'Asti Superiore che supera il traguardo dei 5 milioni di bottiglie.

mentre il Ruché, vino rosso fino agli anni '80 finito nell'ombra, è andato oltre il milione di bottiglie.

I dati diffusi oggi dal Consorzio certificano anche il crescente gradimento del 'Piemonte Rosato', +142% e grande appeal in Cina, +42% per il Piemonte Rosso, un milione di bottiglie in più tra Barbera, Nebbiolo, Dolcetto, Freisa e Croatina. "E' stato ovviamente un anno difficile, come per tutti - commenta Filippo Mobrici, presidente del Consorzio - ma i vari indicatori ci dicono che non solo abbiamo tenuto le posizioni alla grande, ma il nostro Consorzio cresce in termini numerici e, soprattutto, qualitativi. Dobbiamo insistere su questa strada, nel solco della tradizione e del cambiamento e di uno straordinario lavoro collettivo. Tanto è vero che sono sempre di più gli imprenditori anche non astigiani che investono sui nostri vigneti". Le 9 doc e le 4 docg tutelate dal Consorzio di Tutela Barbera d'Asti e vini del Monferrato producono complessivamente 65 milioni di bottiglie, di cui 20 milioni di Barbera d'Asti. (ANSA).