Spacciava vicino alla Madonna della pace, arrestato pusher

(ANSA) - TORINO, 19 GEN - Spacciava vicino alla parrocchia Maria Regina della Pace, la chiesa di Torino finita nelle scorse settimane al centro delle cronache, e delle polemiche, per la questione sicurezza, il 31enne di origini senegalesi arrestato dai carabinieri per droga. Destinatario di un ordine a lasciare il territorio nazionale, in tasca aveva 21 dosi, tra eroina e cocaina.

Nell'ambito dei controlli antidroga nel quartiere Barriera di Milano, i carabinieri della Compagnia Torino Oltre Dora hanno sorpreso l'uomo, in Italia senza fissa dimora, dopo che aveva venduto dell'eroina a un italiano, che è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti.

Subito dopo Natale, il parroco della Madonna della Pace era stato aggredito da un tossicodipendente armato di punteruolo. E nei giorni precedenti contro la chiesa erano state lanciate alcune bottiglie. Episodi che avevano destato preoccupazione e suscitato l'attenzione della politica. (ANSA).