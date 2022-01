Resistenza: Condove riceve medaglia d'oro al merito civile

Condove, comune della Val Susa, è medaglia d'oro della Resistenza. La massima onorificenza al merito civile è stata consegnata oggi dal prefetto di Torino Raffaele Ruberto a una delegazione composta dal sindaco e dalla vicesindaca, Jacopo Suppo e Chiara Bonavero, dall'ex sindaca e vicepresidente della sezione Anpi Condove-Caprie Emanuela Sarti, dallo storico Giuliano Dolfini e da Danilo Bonavero per Anpi locale.

Nelle motivazioni si ricorda che "dall'8 settembre 1943 al 25 aprile 1945 il Comune di Condove fu soggetto a rastrellamenti, deportazioni e fucilazioni di civili per rappresaglia da parte delle truppe tedesche. La popolazione, sebbene sconvolta dall'inaudita violenza, seppe reagire agli orrori della guerra con coraggiosa determinazione e generoso spirito di solidarietà, in una comune lotta contro il nemico.

Splendido esempio di amor patrio e di strenuo impegno per l'affermazione dei principi di democrazia e di libertà". Per il sindaco, "una giornata storica per Condove. L'importantissimo riconoscimento rende onore alla memoria dei tantissimi condovesi caduti per la libertà nei mesi cruenti della guerra di Resistenza, gratifica il grande lavoro di conservazione della memoria storica ed è il frutto di un minuzioso lavoro di ricerca svolto da Giuliano Dolfini e dalla sezione Anpi Condove-Caprie 'Mario Jannon' condotto nel 2013". (ANSA).