Cybersecurity: Ermes supera il milione di fatturato nel 2021

(ANSA) - TORINO, 19 GEN - Nata nel 2018 come spin-off del Politecnico di Torino, Ermes - Intelligent Web Protection ha fatto molta strada: dopo la chiusura di un round di finanziamento del valore 1 milione di euro, chiude l'anno con un fatturato di oltre 1 milione di euro con una crescita del 200% rispetto al 2020. Per il 2023, l'obiettivo prefissato è raggiungere i 10 milioni di fatturato e puntare all'internazionalizzazione con quote di mercato importanti in Europa, dato il crescente interesse che viene dall'estero e le prime vendite in 4 continenti. L'attuale valore di mercato della realtà oggi supera i 10 milioni di euro.

La crescita di Ermes - Intelligent Web Protection anticipa le dinamiche di un mercato che nel 2024 supererà i 2 miliardi di euro. L'implementazione dei suoi innovativi algoritmi proprietari di intelligenza artificiale brevettati, infatti, si basa sul comportamento dei servizi web, aggiungendo un filtro in più: essi lavorano direttamente sul dispositivo, intercettando preventivamente o disinnescando eventuali attacchi. Solo nel 2021 Ermes - Intelligent Web Protection ha assunto 15 persone e riportato 5 di queste in Italia.

"L'Italia sta diventando un punto di riferimento sostanziale nel panorama dell'Intelligenza Artificiale applicata alla cybersecurity. Nel 2018, solo tre anni fa, è iniziato il cammino di ciò che siamo oggi: 30 persone unite dalla stessa passione e dallo stesso obiettivo. Ci auguriamo che il 2022 possa portare l'ingresso di nuovi talenti che contribuiranno al consolidamento della nostra presenza a livello internazionale" spiega Hassan Metwalley, ceoe co-founder di Ermes - Intelligent Web Protection. (ANSA).