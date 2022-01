Covid: in Piemonte 15.733 nuovi casi, 36 morti

(ANSA) - TORINO, 19 GEN - Sono 36 oggi i decessi di persone positive al Covid registrati dall'Unità di crisi della Regione Piemonte; due sono relativi alla giornata odierna e portato il totale negli ultimi sette giorni a 177. Dopo i 35 morti di ieri, quello di oggi è il dato più alto dal 22 aprile scorso quando ce ne furono 46 in un giorno.

Scende il numero dei ricoverati in terapia intensiva, - 7 rispetto a ieri (in totale sono 142), sale lievemente negli altri reparti, +4 e dato complessivo a 2.063. I nuovi casi di guarigione sono 14.163.

Sul fronte dei contagi i nuovi casi sono 15.733, pari al 16,6% dei 94.893 tamponi diagnostici processati, di cui 80.060 antigenici. La quota di asintomatici è del 82,5%.

Dall'inizio della pandemia i casi positivi in Piemonte diventano 741.328, i decessi 12.384, i guariti 558.375. (ANSA).