Covid: Cirio, per ora parametri Piemonte da zona gialla

(ANSA) - TORINO, 19 GEN - "Per il momento i quattro parametri, l'incidenza e la velocità del contagio e l'occupazione nelle terapie ordinarie e intensive, sembrerebbero consentirlo, ma solo stasera conosceremo il saldo tra il numero di ospedalizzati e guariti, ovvero l'elemento dirimente". Il governatore Alberto Cirio, risponde così ai giornalisti che gli chiedono se il Piemonte continuerà a restare in zona gialla.

"Il governo valuta l'eventuale cambio del colori delle Regioni il giovedì e quindi solo domani sapremo se la prossima settimana saremo ancora in giallo - osserva Cirio a margine di una conferenza stampa sulle risorse del Pnrr destinate all'edilizia popolare - Ad oggi le terapie ordinarie sono al di sotto del 30% della capienza. Comunque, almeno per i vaccinati, la situazione, anche in caso di passaggio all'arancione, cambierebbe molto poco". (ANSA).