Teatro Studio Bunker, al via il 20 gennaio seconda stagione

(ANSA) - TORINO, 18 GEN - Prende il via giovedì 20 gennaio Teatro Studio Bunker ANN02, seconda stagione di musica-teatro dello spazio della compagnia torinese Accademia dei Folli.

Inaugurato a febbraio 2020, il Teatro Studio è all'interno del Bunker, in via Paganini, che da anni accoglie progetti artistici, culturali e ricreativi. Il cartellone 2022, sotto la direzione artistica di Carlo Roncaglia, vede in programma 13 produzioni - di cui 6 nuove - tra teatro e musica-teatro, 4 lezioni-spettacolo sulla storia del teatro e 2 appuntamenti speciali con gli allievi della scuola di teatro, per un totale di 44 repliche.

Per la prosa i Folli si cimentano con Manzoni, Shakespeare e Collodi riletti in chiave moderna. In scena I promessi sposi on air (20-23 gennaio), Un altro sogno di una notte di mezza estate, liberamente ispirato a Shakespeare (10-13 febbraio) La versione di Pinocchio ideata da Roncaglia (10-13 novembre).

Giovedì 27 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria, è in programma Con i nostri occhi, una lettura di brani e testimonianze - con commento musicale - di chi ha vissuto la terribile esperienza dei lager. Il 21 e il 22 aprile, in occasione del centenario della nascita di Beppe Fenoglio, i Folli portano in scena Over the rainbow, spettacolo di musica-teatro tratto dal romanzo Una questione privata.

Protagonisti degli appuntamenti musicali sono B.B.King (18, 19, 25 e 26 marzo) Fabrizio De Andrè (6, 7, 13 e 14 maggio), Giorgio Gaber (16 giugno e poi 21, 22, 28 e 29 ottobre), Fred Buscaglione (15-18 dicembre). Con l'estate i Folli si spostano nell'area esterna del Bunker, con due nuovi spettacoli itineranti. Il 14 luglio Notte bianca a luci rosse, divertente viaggio nella letteratura erotica, dai miti dell'antica Grecia alla Venezia del Settecento; il 28 luglio Titanic storie intime dei passeggeri del più lussuoso piroscafo della storia (ANSA).