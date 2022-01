Morta Andreina Cerruti, presidente Fondazione Cerruti

(ANSA) - TORINO, 18 GEN - E' morta Andreina Cerruti, presidente della Fondazione Cerruti, che proprio domani avrebbe compito 99 anni. Lo hanno reso noto la Fondazione Francesco Federico Cerruti per l'Arte e il Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea. I funerali si terranno giovedì 20 gennaio nella chiesa della Gran Madre di Dio, a Torino. Figlia di Giuseppe Cerruti e Ines Castagneto, ebbe un'infanzia caratterizzata da un'educazione rigorosa e già in età scolare venne coinvolta nell'attività di legatoria del padre. Dopo aver frequentato l'Istituto Magistrale Statale Domenico Berti di Torino, nel 1941 Andreina Cerruti iniziò a lavorare alla Lit (Legatoria Industriale Torinese), la ditta familiare che, grazie all'introduzione della tecnica di rilegatura senza cuciture denominata 'perfect binding', raggiunse i massimi livelli di produzione con ingenti quantità di commesse inerenti alle rilegature di libri d'arte e, soprattutto, alle guide telefoniche italiane. Oltre allo spirito imprenditoriale, con il fratello Francesco Federico condivise per tutta la vita un grande amore per la bellezza e per l'arte, proseguendone l'impegno culturale attraverso l'assunzione nel 2015 della presidenza della Fondazione da lui istituita. La Fondazione Cerruti raccoglie oggetti d'arte, libri e legature rare, mobili, arredi, dipinti e sculture. Sotto la sua presidenza, la Collezione Cerruti, ospitata nella Villa a poca distanza dal Castello di Rivoli, venne aperta al pubblico nel maggio 2019. Quale presidente della Fondazione, in occasione della recente pubblicazione del 'Catalogo Generale della Collezione Cerruti' edito per i tipi di Umberto Allemandi, Andreina Cerruti ha voluto offrire il suo contributo redigendone la Premessa. (ANSA).