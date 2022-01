Lo Russo, vigili del fuoco vanno ringraziati tutti giorni

(ANSA) - TORINO, 18 GEN - "Sono talmente tanti gli interventi per i quali i Vigili del fuoco vanno ringraziati.

Tutti i giorni. Professionisti e volontari per i quali non c'è giorno senza rischio, che svolgono un servizio di soccorso di qualità in tutto il territorio". A dirlo il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, che ha incontrato oggi il personale del comando dei Vigili del fuoco per portare la stima e il ringraziamento della Città, e suo personale, agli operatori del soccorso a servizio dei cittadini.

Durante la visita, il comandante provinciale Agatino Carrolo ha accolto il sindaco in un breve incontro con il personale direttivo illustrando il funzionamento della sala operativa.

(ANSA).