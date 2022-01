Gorgonzola tra formaggi più amati, bene produzione ed export

(ANSA) - NOVARA, 18 GEN - Il Gorgonzola Dop si conferma tra i formaggi italiani più amati. Lo confermano i dati di produzione e di export resi noti dal Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola Dop, che ha sede a Novara.

Nel 2021, le forme prodotte sono state 5.258.828, il 3,11% in più rispetto al 2020, pari a una produzione maggiore di 158.405 forme. Dati incoraggianti anche per quanto riguarda le esportazioni: da gennaio a settembre dello scorso anno hanno varcato i confini italiani oltre un milione e mezzo di forme, con un aumento del 5,4% rispetto allo stesso periodo del 2020.

"Anche quest'anno i numeri ci lasciano particolarmente soddisfatti con una crescita costante che va sempre più consolidandosi e colloca il Gorgonzola Dop tra i formaggi italiani più amati - conferma il presidente del Consorzio Gorgonzola, Antonio Auricchio -. Sono anni che lavoriamo per far conoscere al meglio il nostro prodotto, davvero unico, puntando sulla qualità e su un'informazione corretta e trasparente grazie anche alla serietà e all'esperienza di tutte le 40 aziende associate". (ANSA).