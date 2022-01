Fondazione Crc, indagine online sulle valli cuneesi

(ANSA) - CUNEO, 18 GEN - Un questionario online per conoscere "vivibilità e prospettive" della valli alpine della provincia di Cuneo, riservato ai residenti tra 25 e 40 anni.

L'iniziativa è a cura della Fondazione Crc di Cuneo per avere elementi utili a programmare i futuri interventi nelle aree interne e montane.

"In provincia di Cuneo oltre il 60% del territorio è montano e da tempo la Fondazione promuove iniziative che guardano alla montagna non come problema, ma come risorsa e luogo in cui negli ultimi anni si sono sperimentati percorsi di rivitalizzazione, reinsediamento, innovazione - commenta il vicepresidente Ezio Raviola -. Partendo da questa consapevolezza, abbiamo deciso di promuovere un'indagine rivolta a giovani e famiglie. A partire dai dati che emergeranno sarà possibile costruire al meglio una serie di interventi innovativi in programma già nei prossimi mesi".

I progetti della Fondazione di Cuneo sono rivolti ai centri con meno di 5mila abitanti e puntano a "migliorare il benessere della comunità e fornire supporto alle iniziative di cambiamento virtuoso dal punto di vista sociale, economico e ambientale". Il questionario, in collaborazione con Uncem e QuestLab, serve a "raccogliere il giudizio sulla vivibilità e sulle prospettive di sviluppo economico e sociale delle aree interne e montane".

Disponibile alla pagina https://vallicuneesi.fondazionecrc.it, sarà possibile compilarlo fino al 15 febbraio. (ANSA).