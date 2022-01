Vendevano refurtiva online, tre 15enni denunciati a Torino

(ANSA) - TORINO, 17 GEN - Hanno tentato di vendere refurtiva online, ma sono stati scoperti da una delle loro vittime. E' così che tre studenti di 15 anni sono stati denunciati a Torino dai carabinieri per furto aggravato. Sono accusati del furto di alcuni computer, la notte tra il 19 e il 20 ottobre, all'istituto 'Primo Levi' del capoluogo torinese. Parte della refurtiva è stata ritrovata nella cantina di uno dei giovani.

Uno dei tre quindicenni è stato anche denunciato per un altro furto, avvenuto il 19 dicembre in un capannone edile. (ANSA).