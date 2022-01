No vax denunciano ricatto vaccinale governo, modulo in chat

(ANSA) - TORINO, 17 GEN - Una denuncia per violenza privata contro Mario Draghi e i ministri del suo governo attraverso un atto preconfezionato da uno studio legale. È una delle ultime trovate che arrivano dagli ambienti no vax. L'iniziativa è stata messa in pratica nel Novarese, dove un uomo ha depositato la querela in una stazione dei carabinieri. Il documento, dove si parla di "ricatto vaccinale" e si chiede "l'emissione di provvedimenti cautelari" per "interrompere le conseguenze del reato in corso", è reperibile nelle chat di settore: occorre solo mettere la propria firma e indicare data e luogo. (ANSA).