Covid: Piemonte supera i 700mila positivi da inizio pandemia

(ANSA) - TORINO, 17 GEN - Con i 9.564 nuovi casi di persone positive al Covid-19, il Piemonte supera i 700 mila contagi dall'inizio della pandemia. Il dato delle ultime 24 ore è per la prima volta vicino a quello dei guariti, che sono stati 9.334.

L'Unità di crisi ha registrato nelle ultime 24 ore 22 decessi, tre dei quali di oggi. Ancora in aumento i ricoveri, tengono le terapie intensive, dove i pazienti sono 145 (+2), mentre nei reparti ordinari sono 2.062 (+46). Le persone in isolamento domiciliare sono 165.296, gli attualmente positivi 167.503.

