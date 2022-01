Cade nell'orrido mentre attraversa ponte tibetano, illeso

(ANSA) - TORINO, 17 GEN - I tecnici del 'Soccorso Alpino' sono intervenuti oggi pomeriggio a Bussoleno (Torino), in Val di Susa, nell'Orrido di Foresto, dove un uomo è caduto mentre attraversava un ponte tibetano nella via ferrata. Una squadra ha raggiunto l'uomo che nella caduta è rimasto illeso, e dopo averlo messo in sicurezza lo ha riportato a valle. (ANSA).