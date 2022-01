Attivista Extinction Rebellion fa sciopero fame a Torino

(ANSA) - TORINO, 17 GEN - Sciopero della fame a oltranza, a Torino, davanti al Palazzo della Regione Piemonte per chiedere un Consiglio regionale aperto che discuta lo stato di emergenza ecoclimatica che l'umanità sta affrontando. E' quello iniziato oggi da Ruggero, un giovane attivista di Extinction Rebellion, movimento socio-politico nonviolento che chiede ai governi di tutto il mondo azioni radicali e immediate per affrontare la crisi climatica.

"Nel 2020 la Regione ha firmato una dichiarazione di Emergenza Climatica piena di dati, a dimostrazione del fatto che è cosciente del pericolo - osserva Ruggero - quello che non si trova è tutto ciò che viene dopo la dichiarazione, ovvero delle azioni concrete". Per Ruggero, infatti, "manca una strategia regionale sui cambiamenti climatici: ci sono tre piani che dovrebbero essere implementati - conclude - ma rimangono solo dei documenti di indirizzo, non c'è una roadmap, non ci sono obiettivi che siano verificabili". (ANSA).